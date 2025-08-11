Ex detective mata a tres personas en Austin, Texas, Estados Unidos

Un tiroteo mortal conmocionó a la ciudad de Austin, Texas, a eso de las 11:45 a.m. de hoy, cuando varias personas que conversaban junto a un vehículo en la intersección de Great Hills Trail con Rain Creek Parkway fueron atacadas a balazos.

Tiroteo mortal en Austin: tres víctimas y un sospechoso prófugo

Según confirmó el servicio de emergencia Austin-Travis County EMS al periódico Austin American-Statesman, el ataque dejó tres víctimas fatales y desató un masivo operativo policial en busca del presunto responsable.

Las víctimas mortales incluyen dos mujeres de origen hispano y un hombre afroestadounidense, quienes fallecieron en el lugar, de acuerdo con la información proporcionada por el canal local KVUE.

Un menor de edad que acompañaba al grupo logró salir ileso del tiroteo y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital cercano, donde recibe atención mientras colabora con las autoridades en su declaración sobre los hechos, según reportó la estación de televisión KXAN.

La Policía de Austin identificó a Steven Nicholas Broderick, de 41 años y exdetective del sheriff de Travis County, como el presunto autor de los disparos.

Actualmente, Broderick permanece prófugo y las autoridades han advertido a través de sus redes sociales oficiales que se le considera «armado y peligroso«, por lo que recomiendan no intentar abordarlo directamente, según información publicada por el Austin American-Statesman.

Agentes de la Unidad de Tácticas Especiales del Departamento de Policía de Austin (APD) y del Sheriff de Travis County han establecido un amplio perímetro de seguridad alrededor del área del incidente. Los efectivos policiales continúan peinando los vecindarios aledaños y han solicitado a los residentes evitar la zona del tiroteo.

Las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier pista o avistamiento del sospechoso llamando al 911 o directamente a la línea telefónica de la policía de Austin, según informó KVUE.

El jefe de policía de Austin expresó su profunda consternación por la pérdida de vidas y aseguró que se reforzará la presencia patrullera en el noroeste de la ciudad hasta dar con el paradero del sospechoso.

Por su parte, el alcalde de la ciudad anunció que se brindará apoyo a las familias de las víctimas y garantizó la colaboración plena del gobierno municipal con las investigaciones en curso, según recogió el Austin American-Statesman en su cobertura.