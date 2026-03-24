Estudiante de 15 años asesina a dos profesoras con un fusil de asalto en México

El adolescente subió videos a redes sociales en los que presumía el arma con la que perpetró los crímenes.

Un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras con un fusil AR-15 este martes en la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán (México), informan medios locales.

El joven, identificado como Omar ‘N’, ingresó armado al plantel y disparó contra las maestras María del Rosario (36 años) y Tatiana Bedolla (37 años). Según testigos, el ataque ocurrió después de que le negaran el acceso por llegar tarde, aunque también se menciona una posible expulsión previa.

Horas antes del ataque, el adolescente grabó y subió videos a redes sociales en los que presumía el fusil calibre 5.56. En las grabaciones aparece sosteniendo el arma frente a un espejo, con el cargador puesto.