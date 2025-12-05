¡Escenas de terror en Sao Paulo! Incendio en avión LATAM obliga a evacuación con toboganes

Un incendio en el equipo de carga de un Airbus A320 de LATAM paralizó el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, Brasil, la noche del pasado jueves, obligando a evacuar a 169 pasajeros mediante toboganes y pasarelas.

«¡Dejen todo!»: Evacuan a 169 personas por humo en cabina de avión en Brasil

Según el comunicado oficial de la empresa, el fuego se originó en «un equipamiento de apoyo en tierra operado por un proveedor externo«, cuyas llamas provocaron una entrada masiva de humo en cabina durante la preparación del vuelo a Porto Alegre. ¡Milagrosamente, cero heridos reportados!

En videos virales, se ve la desesperación de los pasajeros que gritan mientras la tripulación ordena: «¡Dejen todo!». Testigos captaron a viajeros deslizándose por los toboganes de emergencia mientras las llamas consumían equipos externos cerca del fuselaje. El Cuerpo de Bomberos confirmó que controlaron las llamas «minutos después», según reportes oficiales divulgados esa misma noche.

La emergencia detuvo por 10 minutos el abastecimiento de combustible a otras naves en el principal aeropuerto de Brasil. La concesionaria GRU Airport, gestora del terminal, explicó que esta medida fue preventiva hasta verificar riesgos en pista. LATAM precisó en su informe que el fuego nunca entró directamente al avión, pero el humo activó sistemas de emergencia.

La aerolínea auxilió a los afectados: 159 pasajeros lograron llegar a Porto Alegre antes del amanecer del viernes. Los 10 restantes, según el boletín oficial, se reorganizaron en otros vuelos o eligieron traslado terrestre.