Epidemia de gripe afecta a Japón y obligan a cerrar un centenar de colegios

Los casos de gripe se han triplicado en Bizkaia, Japón y el virus ha provocado miles de contagios y ha obligado a declarar una epidemia nacional.

En el país nipón, hasta el 10 de octubre se habían registrado un total de 6.013 casos de gripe, adelantando la temporada unas cinco semanas respecto a la fecha habitual de pico, que normalmente coincide con finales de noviembre.

La situación ha llevado al cierre preventivo de más de un centenar de colegios y a un colapso parcial en algunos hospitales, especialmente entre menores de 14 años, que representan casi la mitad de los ingresados (287 totales).

Expertos sugieren que el aumento de casos de gripe en Japón podría estar vinculado a la cepa A(H3N2), la misma que ha afectado recientemente a Malasia, el norte de India, Australia y Nueva Zelanda. Esta variante se ha propagado al final del invierno en el hemisferio sur, y aunque no hay confirmación oficial, se considera la responsable del adelanto de la temporada en Japón.