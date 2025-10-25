Encuentran ocho cadáveres en bolsas plásticas debajo de un puente en Guatemala

Los cuerpos fueron abandonados entre la maleza en bolsas de distintos colores

Al menos ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas fueron hallados este viernes debajo del puente de una carretera en un poblado al este de la capital de Guatemala, informaron socorristas.

El país centroamericano es azotado por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas.

“Se confirman ocho cadáveres en bolsas” plásticas debajo del puente San Juan, ubicado en el municipio de Palencia, dijo a periodistas el vocero de Bomberos Voluntarios, Hans Lemus.

Los cuerpos fueron abandonados entre la maleza en bolsas de distintos colores y amarradas en la parte superior, según imágenes de la televisión local.

Lemus comentó que desconocen el sexo de las víctimas o si presentan señales de violencia, pues personal del Ministerio Público será el encargado de procesar la escena del siniestro.