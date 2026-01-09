Encuentran muertos a pareja de jóvenes en un coche con la calefacción puesta en España

Las víctimas, un chico y una chica de 25 y 20 años, pudieron sufrir una intoxicación accidental por monóxido de carbono

Dos jóvenes que estaban metidos en un coche aparcado en un garaje de la capital soriana han perdido la vida este jueves por la tarde. Los primeros indicios apuntan a una muerte accidental a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, pues las víctimas, un chico de 25 años y una chica de 22, tenían la calefacción puesta y encendida cuando un familiar los localizó inconscientes dentro del automóvil.

Este pariente llamó a los servicios de emergencias, que no consiguieron salvar sus vidas. La autopsia determinará más detalles sobre lo sucedido.