Encuentran a dos personas muertas dentro de una casa en llamas en Miami

Al menos 18 unidades de los bomberos se movilizaron para atender el incendio.

Dos personas fueron localizadas muertas dentro de una casa en Kendall tras reportes de un incendio en la vivienda este viernes en la mañana.

Al menos 18 unidades de los bomberos se movilizaron para atender el incendio en una casa en Kendall que se inició la mañana de este viernes, informaron las autoridades.

La llamada se actualizó a una segunda alarma de incendio para obtener apoyo adicional para extinguir el fuego en la residencia ubicada en la cuadra 10800 y la 67 Dr. Los bomberos de Miami-Dade informaron que solicitaron a un investigador de incendios para determinar la causa del siniestro.

Los bomberos dijeron que los equipos localizaron a dos pacientes dentro de la casa en el momento del incendio. Posteriormente, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que las dos personas estaban muertas, pero no se dieron más detalles ni la identidad de las víctimas.