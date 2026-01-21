En atentado, matan a subdirector de cárcel de Niera, en Colombia

Renato Solano, coronel retirado y subdirector de la cárcel de Neiva, murió en la mañana de este miércoles, 21 de enero, tras ocho días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de la ciudad a causa de heridas de bala propinadas en un atentado que acabó con el asesinato de un niño de 11 años.

El pequeño viajaba junto al director del centro penitenciario cuando fueron sorprendidos por dos hombres en motocicleta que arremetieron contra el mismo. Sindicatos de centros penitenciarios rechazaron el acto y expresaron sus condolencias.

Los hechos sucedieron el pasado martes, 13 de enero, sobre las 6:48 a. m. Los dos directivos de la cárcel fueron interceptados por los sicarios. En el hecho, la primera víctima mortal fue el hijo del director de ese centro de reclusión, Édgar Rodríguez, de tan solo 11 años de edad, que recibió un impacto de bala en la cabeza.

Ocho días después, pese a los esfuerzos del personal médico del Hospital Universitario de la capital huilense, se confirmó que el segundo asesinado fue el subdirector Renato Solano. Su fallecimiento se registró sobre las 5:40 a. m. de este miércoles y ya genera reacciones por parte de agremiaciones.