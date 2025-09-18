El sur de China se prepara para el impacto de un megatifón tras el paso del tifón Mitag

Este último azotó la provincia de Guangdong y la ciudad de Guangzhou con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Las autoridades habían ordenado previamente el retorno de todos los barcos pesqueros a puerto y la evacuación de trabajadores en alta mar antes del jueves al mediodía, además de alertar sobre el cierre de sitios turísticos costeros y rutas de ferry.

Mientras tanto, una segunda depresión tropical se intensifica en el Pacífico occidental. Se prevé que este sistema se convierta en un tifón y potencialmente en el primer supertifón de la temporada, con una trayectoria proyectada hacia el estrecho de Luzón a principios de la próxima semana, pudiendo afectar posteriormente al sur de China.