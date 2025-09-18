type here...
Buscar
24.7 C
Managua
jueves, septiembre 18, 2025
Internacionales

El sur de China se prepara para el impacto de un megatifón tras el paso del tifón Mitag

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El sur de China se prepara para el impacto de un megatifón tras el paso del tifón Mitag

Este último azotó la provincia de Guangdong y la ciudad de Guangzhou con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Las autoridades habían ordenado previamente el retorno de todos los barcos pesqueros a puerto y la evacuación de trabajadores en alta mar antes del jueves al mediodía, además de alertar sobre el cierre de sitios turísticos costeros y rutas de ferry.

Mientras tanto, una segunda depresión tropical se intensifica en el Pacífico occidental. Se prevé que este sistema se convierta en un tifón y potencialmente en el primer supertifón de la temporada, con una trayectoria proyectada hacia el estrecho de Luzón a principios de la próxima semana, pudiendo afectar posteriormente al sur de China.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456