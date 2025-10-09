El derrumbe de un edificio en construcción en el corazón de la capital de España deja 4 trabajadores muertos

El derrumbe parcial de un edificio en construcción en pleno corazón de Madrid, provocó un enorme despliegue de emergencias y equipos de salvamento para intentar rescatar a varias personas desaparecidas en el siniestro. Los cuerpos de los cuatro desaparecidos ya fueron localizados en horas de esta madrugada, 13 horas después del desprendimiento, según confirmaron fuentes de Emergencias Madrid coincidiendo con la visita del alcalde José Luis Martínez-Almeida a la zona afectada.

Bomberos hallan sin vida a cuatro desaparecidos tras colapso de edificio en construcción en Madrid, España

Casi a medianoche, aparecieron dos de los cadáveres, mientras la unidad canina de la Policía Municipal y medio centenar de Bomberos trabajaban para encontrar a los otros dos atrapados entre los escombros, que finalmente fueron hallados a eso de las 3 de la mañana de hoy jueves.

Las cuatro personas desaparecidas después del derrumbe son una responsable llamada Laura, de quien en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto, y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 1:00 pm a la altura del número 4 de la calle Hileras, una empinada vía que une las calles Arenal y Mayor. Por razones que todavía se desconocen, varias lozas se vinieron abajo desde la parte superior del edificio, sin afectar el exterior.

Derrumbe en pleno centro de Madrid deja cuatro trabajadores muertos bajo los escombros

El derrumbe apenas es visible desde la calle puesto que la fachada no se dañó, según informaron fuentes de Emergencias Madrid, así como también permanece en pie la parte trasera del inmueble en obras. Tres personas resultaron heridas, pero solo una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico debido a una fractura en una pierna. Las otras dos sufrieron daños leves.

Aunque las lozas cayeron hacia dentro y los edificios aledaños no sufrieron daños, las fuerzas de seguridad desalojaron a los vecinos colindantes.

El edificio siniestrado estaba siendo rehabilitado para construir un hotel de cuatro estrellas, con capital saudí, y en él trabajaban obreros de varias empresas ligadas a la construcción.

La mayoría preferían no hablar ante los medios y los pocos que lo hicieron relataron una secuencia rápida que incluía la caída de parte de la estructura, un ruido seco y mucho polvo. «Escuché un ruido y salí corriendo», comentaba otro de los obreros que se encontraba en la obra, poco después del suceso. En su caso, era el primer día en el trabajo. La empresa para la que trabaja, Pavipedro, se encontraba haciendo labores de hormigonado.

El suceso fue presenciado por testigos que viven o tienen comercios en la zona, como Boyana y Aurora, trabajadoras del Museo del Pan Gallego. Ambas estaban en su tienda, situada muy cerca del lugar del derrumbe, cuando escucharon un fuerte ruido, «como una bomba», e inmediatamente notaron «una gran cantidad de polvo» que salía del edificio número 4 de la calle Hileras. Al salir a la calle, vieron como algunos de los obreros abandonaban el inmueble siniestrado, «llenos por completo de polvo».

Investigación en curso

El delegado del Gobierno hizo un llamado a ser «prudentes» con el derrumbe, que considera «una catástrofe». De momento se desconocen las causas que han llevado a este suceso. «Podríamos pensar que tuvo algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer conjeturas», insistió por su parte la vicealcaldesa en declaraciones a los medios.

La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid está a cargo de la investigación, al tratarse de un accidente laboral. Las laboras se centraron en encontrar a todos los desaparecidos, con la Policía Municipal enviando guías caninos a la zona de Ópera para facilitar las labores de búsqueda, que comenzaron pasadas las seis de la tarde, una vez acabados los trabajos de apuntalamiento de la estructura.

Características del edificio siniestrado

Construido en 1965, el edificio siniestrado contaba con seis plantas y sótano. Su uso era terciario, de oficinas, y no albergaba viviendas. En el momento del siniestro el inmueble estaba siendo reformado para abrir allí un hotel de cuatro estrellas, después de muchos años sin actividad. Las obras habían dejado el esqueleto del edificio, retirando las paredes en la mayoría del inmueble salvo en su fachada principal.