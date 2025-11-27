Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas

Las lluvias monzónicas que azotaron la isla de Sumatra desencadenaron desbordes de ríos y derrumbes que arrasaron aldeas, dejaron a miles de personas desplazadas y mantienen muchos residentes desaparecidos

Al menos 69 personas murieron y otras 59 permanecen desaparecidas tras una serie de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra desencadenados por lluvias monzónicas en la isla de Sumatra en Indonesia. La tragedia, registrada principalmente desde el martes en la provincia de Sumatra del Norte, ha dejado a miles de familias desplazadas, mientras equipos de rescate buscan sobrevivientes y recuperan cuerpos entre el lodo y los escombros.

El aumento del caudal en ríos de la región llevó a que pueblos situados en las laderas de las montañas quedaran devastados, con más de 2.000 viviendas y edificios sumergidos y cerca de 5.000 residentes reubicados en refugios proporcionados por el gobierno, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

En un comunicado, Ferry Walintukan, portavoz de la policía provincial, detalló que el número de fallecidos en Sumatra del Norte ascendió a 37 tras el hallazgo de nuevos cuerpos. Walintukan advirtió que la cifra podría aumentar, pues 52 personas seguían desaparecidas y las operaciones de búsqueda enfrentaban complicaciones debido a deslizamientos de tierra, cortes de energía y fallos en las telecomunicaciones.