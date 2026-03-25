EE.UU.: hombre sin extremidades enfrenta cargos por asesinar a pasajero de su auto

Dayton Webber, de 27 años, un reconocido jugador profesional de ‘cornhole’ y quien perdió las cuatro extremidades cuando era bebé, enfrenta cargos de asesinato tras disparar la noche del domingo a un pasajero mientras conducía en La Plata, estado de Maryland, EE.UU.

Dayton Webber, de 27 años

Los testigos, que viajaban en el asiento trasero del vehículo, declararon que el conductor disparó contra el pasajero del asiento delantero, Bradrick Michael Wells, también de 27 años, durante una discusión.

Acto seguido, Webber detuvo el automóvil y pidió a los pasajeros que lo ayudaran a sacar a Wells del vehículo. Sin embargo, estos se negaron, salieron del auto y avisaron a la policía, mientras que el sospechoso huyó del lugar con la víctima aún dentro del automóvil.

Casi dos horas después, un residente de Charlotte Hall, a unos 22 kilómetros de La Plata, encontró el cuerpo en su jardín y llamó al 911. Los oficiales acudieron al lugar, donde encontraron a Wells y lo declararon fallecido.

Las autoridades rastrearon el vehículo de Webber hasta Charlottesville, Virginia, y lo localizaron en un hospital, donde recibía atención por un problema médico no especificado. Una vez que recibió el alta, fue arrestado por agentes del Departamento de Policía del Condado de Albemarle.

Se precisa que Webber enfrenta cargos como fugitivo en Virginia y está a la espera de ser enviado a Maryland, donde se le imputarán homicidio en primer y segundo grado, entre otros delitos.

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