Dos personas heridas por tiroteo cerca de mezquita de Suecia

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo que se registró cerca de una mezquita en la ciudad de Orebro, en Suecia.

El caso se investiga como un intento de asesinato y según las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención médica.

Un testigo que decidió mantenerse en el anonimato, declaró que una persona fue atacada a balazos poco después de salir de la mezquita tras la oración del viernes.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, diez estudiantes y profesores murieron en un tiroteo en Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, en lo que se convirtió en el ataque armado más mortífero en la historia de Suecia.