type here...
Buscar
30.7 C
Managua
viernes, agosto 15, 2025
Internacionales

Dos personas heridas por tiroteo cerca de mezquita de Suecia

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo que se registró cerca de una mezquita en la ciudad de Orebro, en Suecia.

El caso se investiga como un intento de asesinato y según las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención médica.

Un testigo que decidió mantenerse en el anonimato, declaró que una persona fue atacada a balazos poco después de salir de la mezquita tras la oración del viernes.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, diez estudiantes y profesores murieron en un tiroteo en Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, en lo que se convirtió en el ataque armado más mortífero en la historia de Suecia.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456