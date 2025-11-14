Dos niñas sobreviven a un trágico accidente porque su madre las abrazó antes de morir

La mujer, identificada como Rebeca Apaza Arcos, protegió con su cuerpo a sus hijas de 4 años y de 10 meses durante el vuelco del bus en Arequipa, Perú.

En Arequipa, Perú, el bus de la empresa Llamosas cayó el miércoles a un abismo en la carretera Panamericana Sur y dejó 37 muertos. Entre las víctimas está Rebeca Apaza Arcos, una madre que salvó a sus dos hijas al abrazarlas justo antes del impacto.

Según relató su hermano Ronal Ramos Arcos a Radio Yaraví, Rebeca cubrió a las pequeñas con su cuerpo, evitando que sufrieran heridas graves. «Mi hermana protegió a sus hijas hasta su último respiro para que mis sobrinitas salieran vivas. Prácticamente un milagro de Dios, solo salieron con golpes y rasguños. Ella decía ‘mis hijas son primero’ y dio su vida», afirmó.

Las niñas, de cuatro años y de apenas ocho meses, serán dadas de alta en las próximas horas con lesiones menores, según confirmaron los médicos del hospital Honorio Delgado.

Rebeca viajaba cada quincena unos 400 kilómetros desde Chala hacia Arequipa, para que su hija mayor recibiera terapias por una quemadura. Su hermano contó que la familia ahora enfrenta los gastos del sepelio y del cuidado de las pequeñas, y pidió apoyo a la población para cubrir los costos.