sábado, septiembre 13, 2025
Dos accidentes de embarcaciones dejan al menos 193 muertos en RDC

Los accidentes ocurrieron en la provincia de Ecuador, al norte de la República Democrática del Congo.

Dos accidentes náuticos en la provincia de Ecuador, al noroeste de la República Democrática del Congo, causaron al menos 193 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos en el transcurso de esta semana.

El primer accidente tuvo lugar el pasado miércoles 10 de septiembre en el territorio de Basankusu, a unos 150 kilómetros del territorio de Lukolela. Un barco motorizado volcó, causando la muerte de al menos 86 personas, en su mayoría estudiantes, según medios estatales.

Los reportes no precisaron el número de desaparecidos en este accidente, pero los medios estatales atribuyeron el naufragio del miércoles a una “carga inadecuada y navegación nocturna”, según informes desde el lugar.

El segundo accidente ocurrió el jueves por la noche en el territorio de Lukolela, de la misma provincia, cuando un barco con casi 500 pasajeros se incendió y volcó en el río Congo, cerca de la aldea de Malange.

Respecto al suceso, el Ministerio de Asuntos Humanitarios de la República Democrática del Congo reportó 107 muertes y 209 sobrevivientes rescatados, mientras que un memorando del Ministerio de Asuntos Sociales indicó que 146 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio.

No se establecieron de inmediato las causas exactas de ambos accidentes, ni se confirmó si las operaciones de rescate continuaban el viernes por la noche.

