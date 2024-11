Discurso de Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, en Foro Parlamentario Mundial Antifascista

¡Que Vivan los Pueblos Libres del Mundo!

Que Viva este Gran Foro Parlamentario Antifascista, convocado en Caracas, Venezuela, y donde hemos dado la Bienvenida en nombre del Presidente Nicolás Maduro, del Pueblo venezolano, a todas las Delegaciones Parlamentarias que se han concentrado en esta Ciudad Capital para elevar su voz en contra del fascismo.

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista

En estas horas difíciles que vive la Humanidad, de gravísimos y grandes peligros, quién podría hoy negar que el fascismo es una de las mayores amenazas que se cierne contra la Especie Humana, y contra el Planeta entero.

Que alguien diga, que lo que está ocurriendo en Palestina, no es el peor genocidio a la vista, a través de Redes Sociales transmitido en vivo, que nunca se había visto de una parte tan despiadada de quienes dirigen esta política contra el Noble Pueblo Hermano de Palestina.

Y hay que decirlo, el sionismo como concepto político ideológico, es un movimiento fascista que niega la Vida, que no le importa el exterminio de miles de mujeres, de niños. Que no le importa aniquilar el Futuro de un Pueblo, porque no solamente no le importa, lo disfruta, se regocijan, lo enaltecen, lo exhiben de manera patética e inhumana.

Yo creo que si alguien es merecedor, de pie, con aplausos de nuestro Reconocimiento es el Pueblo palestino por su Heroicidad demostrada cada segundo en este año de Resistencia, frente a una de las políticas más terribles de genocidio, que llevan décadas.

Y siempre lo señalo, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas nació con un germen y una causa pendiente que es la causa palestina. Y con el transcurrir de las décadas lo que hemos visto es una Organización Internacional que se marchita.

Bien lo dijo el Presidente Nicolás Maduro en su reciente participación en Kazán, Rusia, en el marco de la Cumbre de los BRICs. Cada bomba que cae sobre Gaza es una bomba que cae sobre el Sistema de las Naciones Unidas, y sin capacidad para defender a las Naciones, sin capacidad para defender los Principios y Propósito de la Carta Fundadora de las Naciones Unidas, sin capacidad para garantizar la Paz, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los abuelos, a las abuelas.

Es realmente lo que estamos presenciando, por un lado, una política de exterminio, planificada, concebida; y por otro lado, un Pueblo Noble, Heroico, que no se arrodilla y que se mantiene de pie en lucha. Y eso, realmente nos permite a nosotros y nos da ánimo para seguir respirando, porque sabemos que en esa Resistencia hay un Mensaje muy profundo y muy fuerte, de lo que es la Vida y de lo que es la Humanidad.

Cuando hemos visto a niños y niñas asistir a clases en Gaza, sobre ruinas, sobre cementerios humanos, el Mensaje profundo, tremendo, de que hay un Futuro y de que hay una Esperanza. En la cara de esos niños, de esas niñas que asisten a clase a aprender sobre ruinas, sobre cementerios, producto de esta política de exterminio y genocida del régimen sionista, hay un Mensaje para los Pueblos del Mundo.

El Mensaje para los Pueblos del Mundo es: No se rindan, que nosotros no nos rendimos. No

se rindan, que hay una Esperanza. No se rindan, que en nuestros rostros está dibujado lo que debería ser un Futuro para la Humanidad, libre del exterminio, de genocidio, de opresiones.

Donde se reivindiquen los Derechos a los Pueblos, a su territorio, donde se reivindique el Derecho de los Pueblos a su Historia grandiosa, en la defensa de la Soberanía, de la Autodeterminación y de la Independencia.

Ese es el Mensaje que a nosotros nos ha llegado como Pueblo venezolano también, víctima de agresiones fascistas, víctima también de una terrible agresión económica. Y no podemos hablar de fascismo sin entender que el fascismo cuando se ha expandido para tejer Redes, espacios internacionales, es para responder a una crisis del Modelo Capitalista.

Y lo que hoy sabemos que está ocurriendo en el Mundo, es una nueva reconfiguración geopolítica, es una nueva construcción para una Morfología Económica internacional distinta a la que ha imperado bajo el imperio de la hegemonía del dólar, que ha permitido que los bloqueos económicos criminales se impongan de manera automática, inmediata, con solamente pulsar una tecla.

Al día de hoy, hay 37,433 Medidas Coercitivas Unilaterales en el Mundo, haciendo su efecto sobre poblaciones enteras, violando masivamente los Derechos Humanos con una política también de exterminio. 37,433, más de 30 Países ilícitamente sancionados.

Pero yo traigo a la reflexión estos datos: El 91% de esos Países sancionados son Países productores de Energía, el 91%. Rusia, Irán, Siria, Irak y Venezuela son países productores de Energía, y allí están concentradas también las Reservas Energéticas más grandes del Planeta.

De tal manera, que detrás de estos bloqueos ya agresiones económicas contra los Pueblos, hay una política muy decidida y muy clara, de apoderarse de los recursos energéticos de los productores de Energía del Planeta.

¡Allí está! Para poder saciar la voracidad energética de quienes con esta política hegemónica imperialista necesitan de la Energía para la guerra. No es que necesitan la Energía como lo concibe el Nuevo Mundo, como lo decía el Representante Hermano de Nicaragua, ese Nuevo Mundo que se está levantando, y donde los BRICs, los Países BRICs son una expresión de ese Nuevo Mundo.

No es la Energía para el desarrollo de los Pueblos, no es la Energía para la construcción de un Futuro que permita dar felicidad a los Pueblos. Es la Energía parar la guerra, para la destrucción, para el aniquilamiento, para la violencia.

Y por eso, es que las grandes maquinarias comunicacionales también han tenido una transformación tecnológica a través de la imposición de algoritmos en Redes Sociales, que privilegian la muerte, el odio, la violencia y la guerra.

En una política global concebida desde el hegemonismo del Norte Global contra el Sur Global. Y yo entiendo que aquí están los Representantes del Sur Global del Mundo que somos mayoría, en este Planeta somos mayoría.

Los que hace 6 días votaron contra el bloqueo criminal contra Cuba, de que cese el bloqueo contra Cuba, 187 Países, somos mayoría, contra apenas dos Países, Israel y los Estados Unidos que se imponen a la fuerza, que se imponen por la guerra, que se imponen por la violación de los Derechos Humanos.

Luego vienen con una política inmoral de doble estándar, a hablar de Democracia, de Derechos Humanos, y a ser ellos los censores de temas tan sensibles para los Países, como esto que estamos abordando.

Los que votaron a favor del cese a la ocupación en Palestina, somos mayoría también, los que votamos a favor del ingreso de Palestina con Membresía Plena en las Naciones Unidas, somos mayoría contra dos Países criminales, con una concepción del sionismo.

Porque el sionismo no está limitado al territorio palestino. El sionismo es un Proyecto Global, y por eso vemos a Milei, en el Cono Sur de nuestro hemisferio, atropellando al Pueblo argentino, en una Red Internacional.

No es que está circunscrito a robar el Territorio Palestino, no. Es un proyecto de apoderarse del Mundo, del Planeta, con un concepto terrible, fascista, de desconocer al Ser Humano y de irrespetar la Vida Humana.

Este Proyecto Global debe ser detenido, porque dos Países no pueden pasar por encima del resto del Mundo, y por eso este Encuentro Parlamentario Diputado Pedro Infante, Diputados y Diputadas del Parlamento Venezolano, Parlamentarios del Mundo que han venido hoy, es tan importante para tejer la Unión Mundial a favor de la Vida, a favor de la Paz, a favor de los Procesos Democráticos de los Pueblos, a favor de la Libertad. Aquí está esa expresión.

Este año tuvimos aquí también el Encuentro Mundial Antifascista, donde se creó justamente una Organización Mundial para hacer contrapeso en cada rincón del Planeta, a estas expresiones del fascismo sionista.

No hacerlo es comprometer la Vida Humana, tanto como lo compromete la Emergencia Climática que acecha hoy también la Vida en el Planeta. El Comandante Fidel Castro, el Comandante Chávez, alzaron en su momento las voces a favor de los Derechos de la Naturaleza. A detener esa maquinaria despiadada de un modo de producción que no respeta los límites de la Vida, que no respeta a la Naturaleza, y que nos ha llevado a la Emergencia Climática que hoy vivimos.

Desde acá nuestro Mensaje al Pueblo de Valencia, España por las horas de angustia, de dolor, de sufrimiento que hoy también viven. Y quienes niegan la existencia de la Emergencia Climática Planetaria, son los mismos que niegan la existencia del neofascismo y del neonazismo.

Desde aquí también, nuestro Reconocimiento a la valiente Rusia, al Pueblo ruso que hoy lidera una batalla histórica contra el fascismo y el neonazismo. En nombre de la Humanidad, hay que reconocerlo, al Presidente Vladimir Putin, al Pueblo ruso, En nombre de la Humanidad.

De tal manera, que sabemos que debemos convertirnos en una poderosa Fuerza, una poderosa Fuerza contra estas expresiones donde quiera que se encuentren. Y yo quiero decirlo, con Humildad, aquí en Venezuela libramos una batalla muy dura también contra el fascismo.

En el año 2019 con apoyo del sionismo, ellos agarraron un Diputado, lo llevaron a una plaza pública y dijeron, es el nuevo Presidente de Venezuela; se los digo a ustedes, se los cuento, como Parlamentarios que son. Y entonces, ese Presidente que no era Presidente, contó con el apoyo de los Gobiernos de Occidente, patrocinado directamente desde Washington, el nuevo Presidente de Venezuela.

Empezaron a robarse los Activos de Venezuela en el exterior y se lo daban a un Gobierno artificial que no existe, no existió y no existe, ni va a existir. Porque el único Gobierno Legítimo es aquel que goza del apoyo de la Soberanía Popular, y el respaldo del Pueblo de Venezuela.

Y desde ese momento, Venezuela transitó horas, pero muy fuertes, muy duras, intento de magnicidio, intento de invasión con mercenarios, y respaldos de Gobiernos de Occidente y de esta Región.

Guerra económica. Al día de hoy Venezuela cuenta con 947 sanciones ilícitas, todas dirigidas a asfixiar la Economía; en apenas 5 años Venezuela perdió 642,000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto, y 232,000 millones de dólares de su producción petrolera.

Venezuela, ustedes saben, ha sido definida por el Pentágono estadounidense como un objetivo geoestratégico a controlar y a tomar por sus Reservas Energéticas.

De tal manera, que la Resistencia Heroica del Pueblo venezolano, también tiene mucho que reconocerse, también tiene mucho que decir: ¡Bravo Pueblo de Venezuela, que no te has arrodillado y que sigues de pie, dando lecciones históricas al Mundo, también!

Y enviando un Mensaje de Esperanza a los Pueblos del mundo, de que aquí no nos rendimos tampoco, como no se rinde Palestina, como no se rinden los Saharaui, como no se rinde Cuba, como no se rinde Nicaragua. Que aquí levantamos la misma Bandera de la Libertad y de la Autodeterminación y de la Soberanía, y de la Defensa de la Voluntad de nuestros Pueblos.

Luego, ustedes saben, el 28 de Julio de este año tuvimos Elecciones Presidenciales, el Presidente Maduro había advertido cuál era el Plan de los Estados Unidos para Venezuela. Hoy, por cierto, están de Elecciones en Estados Unidos, un régimen bipartidista y un solo Proyecto de un Sistema imperialista, sionista.

Por eso ayer el Presidente dijo, es indiferente el resultado, porque la política hacia el Mundo es una sola, y en la Política Exterior estadounidense, al lado de la guerra están las guerras económicas.

Estas 37,433 medidas criminales, ilícitas contra los Pueblos forma parte de la Política Exterior de un Sistema; pero el Presidente ya había advertido lo que vendría. Ellos no iban a reconocer el Triunfo del Pueblo venezolano e impondrían un escenario de violencia, y fue lo que ocurrió.

Atacaron nuestro Sistema de Transmisión Electoral, pretendiendo que no hubiese Resultados Electorales el 28 de Julio. Pero tuvimos resultados y el Pueblo venezolano salió vencedor, y el Presidente Nicolás Maduro fue reelecto y ratificado en la Presidencia de Venezuela.

Imagínense lo que significa esto para el mundo también, ratificar un Proyecto Soberano, Independiente, Antihegemónico de Occidente. Y por eso, el Presidente Maduro ha dicho, somos un epicentro de la batalla antifascista, porque quieren nuestras Reservas Energéticas, pero también pretenden destruir nuestro Modelo Geopolítico, Político, Bolivariano.

Ahí también hay un concepto político, de desconocimiento, de pretender destruir lo que significa y significó, la Batalla por la Independencia de Venezuela hace más de 200 años. Y Bolívar con su Mensaje Universal, en defensa de Principios que después se convertirían en basamentos de las Naciones Unidas, del Principio de la Independencia, de la Autodeterminación, de la Soberanía, de la Libertad.

Buscan destruir esa referencia en este hemisferio, pretenden destruirla y mandan sicarios; lo vimos ahorita en la Cumbre de los BRICs, en posiciones irracionales de un país, porque el resto de los países apoyaron el ingreso formal de Venezuela a los BRICs.

Pero es que nosotros somos de los BRICs, como lo dijo el Presidente, hace ya más de 200 años. ¿Acaso el Comandante Hugo Chávez no habló de un mundo Pluripolar y Multicéntrico? ¿Acaso el Comandante Hugo Chávez no habló también de una cesta de monedas que le hiciera competencia a la hegemonía del dólar? Ya somos de los BRICs.

Lo preocupante es que el único país que se opuso sea el Caballo de Troya, dirigido desde Washington, para intentar atomizar a este Nuevo Mundo que se está construyendo y configurando.

Por eso es tan importante mantenerse en la línea de esa nueva Geopolítica, y ya nosotros sabemos que en 2040, 2050 el liderazgo en la Economía Internacional será de Asia, será de África, y Venezuela tiene que insertarse en ese Nuevo Mundo, porque ya estamos en ese camino de un Mundo Pluripolar, como decía Chávez y el Presidente Maduro consolidando ese camino.

Así que, Querid@s Parlamentari@s que hoy nos visitan, yo quería humildemente ratificar lo que es la posición de un Pueblo, que no se rinde nunca. Venezuela no se rinde, Venezuela ha dado suficientes muestras para decirle al Occidente dirigido desde Washington, que nosotros no nos entregamos, que hay Valores muy superiores al Proyecto sionista, fascista, y esos Valores muy superiores tienen que ver con la Vida Humana, tienen que ver con un concepto de Hermandad, con un concepto de Cooperación Internacional entre Naciones Libres y Soberanas.

Y desde aquí, desde Venezuela decir, nosotros nos mantenemos en una lucha por la Victoria, pero que nuestra Victoria signifique también poner un grano de arena en la Victoria de los Pueblos del mundo.

Cuenten ustedes con el Valiente Pueblo de Bolívar y de Chávez, para seguir construyendo el Mundo de la Libertad, de la Independencia, de la Soberanía, y de la Paz.

Muchísimas gracias, Hermanos.