Devastadoras lluvias causan 13 fallecidos y cientos de viviendas destruidas en Haití

Una serie de torrenciales lluvias han azotado el territorio haitiano durante las últimas 72 horas provocando una tragedia humanitaria con un saldo de trece personas fallecidas, quince heridos y una persona desaparecida, según el informe oficial emitido por Protección Civil de Haití a través de sus redes sociales.

El impacto de las precipitaciones fue severo en cuatro departamentos del país: Noroeste, Grande Anse, Nippes y Norte, donde las inundaciones han causado daños a la infraestructura vial, zonas residenciales y áreas agrícolas.

La magnitud de la catástrofe se refleja en las cifras alarmantes de daños: 501 viviendas completamente destruidas y más de 16,515 hogares inundados.

La devastación causada por este fenómeno meteorológico ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura haitiana ante eventos climáticos extremos, afectando severamente a más de un millar de familias que han visto sus viviendas comprometidas por las inundaciones.

Esta nueva crisis se suma a los múltiples desafíos que enfrenta la nación caribeña, agravando la situación humanitaria en uno de los países más vulnerables de la región.

Torrential rains have slammed several Haitian cities including Cap-Haïtien where people are walking in mud. This is Port-de-Paix, a coastal city in the NW yesterday after the rain. pic.twitter.com/bKjiw6OqzS