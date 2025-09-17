Desafío viral en TikTok puso al borde de la muerte a una adolescente en EE.UU.

El reto ya provocó el deceso de al menos dos menores de edad.

Un desafío viral en TikTok que impulsa a los jóvenes a consumir una elevada cantidad de Benadryl, un medicamento antihistamínico para inducir alucinaciones, se ha cobrado una nueva víctima en EE.UU. A comienzo de este mes, una adolescente en Carolina del Sur estuvo a punto de morir por una sobredosis del fármaco, informaron la semana pasada medios locales.

Según la madre, su hija comenzó a tener alucinaciones y sus pulsaciones se elevaron hasta casi 200 por minuto, por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencias. Los médicos le preguntaron a la menor si se había tratado de un intento de suicidio, pero ella lo negó y reveló que un amigo le había dicho que podría drogarse con un exceso de dicha sustancia.

En su casa, bajo su almohada, su madre encontró píldoras Benadryl. «Le pregunté cuántas había tomado y me dijo que dos, pero no la creí porque el envase estaba abierto y había píldoras sobre la cama. Mi marido y yo las contamos y nos dimos cuenta de que faltaba una gran cantidad», expresó.