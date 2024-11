Derrumbe en estación de tren en Serbia deja 8 fallecidos y varios atrapados

Un trágico incidente sacudió la segunda ciudad más importante de Serbia este viernes, cuando parte del techo de una estación de tren en Novi Sad colapsó, dejando un saldo fatal de ocho personas fallecidas y dos hospitalizadas, según confirmó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

En medio de la tragedia, surgió un rayo de esperanza cuando los equipos de rescate lograron extraer con vida a una adolescente de 14 años, después de cuatro intensas horas de trabajo entre los escombros.

«Es una operación de rescate extremadamente difícil», expresó el ministro Dacic, quien informó que aproximadamente 80 rescatistas de diferentes localidades trabajan incansablemente con maquinaria pesada en el lugar.

Las autoridades han confirmado que al menos dos personas más permanecen con vida bajo los escombros, lo que mantiene a los equipos de rescate en una carrera contra el tiempo.

El incidente provocó la suspensión total de la circulación ferroviaria en la zona de Novi Sad, ubicada a unos 70 kilómetros al noroeste de Belgrado, la capital serbia.

Las autoridades continúan coordinando las labores de rescate mientras evalúan los daños estructurales y las causas que provocaron este fatal derrumbe.

#novisad #Serbia

Looking for survivors under collapsed roof of train station in Novi Sad, Serbia.

It's been recently renovated, who's going to be hold responsible? pic.twitter.com/jk9IIkZtKs