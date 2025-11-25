Cuatro muertos, de una misma familia, por un escape de gas en España

Se trata de una familia que presuntamente habría fallecido por la mala combustión de una caldera o calentador

Cuatro personas han fallecido este martes 25 de noviembre de 2025 tras un escape de gas en la ciudad de Torrox (Málaga). Los hechos han tenido lugar sobre las 15:28 horas en el barrio El Pontil, ubicada en el casco histórico del municipio de la comarca de la Axarquía, al este de la ciudad.

Según los primeros datos facilitados, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Nerja y Vélez-Málaga, así como varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que movilizaron una UVI móvil y un equipo médico, pero a su llegada ya estaban muertos.

Fuentes policiales han confirmado que la vivienda estaba cerrada y que no hay signos de deflagración en el inmueble. Los bomberos han realizado labores de comprobación de existencia de gas en la vivienda, con resultado negativo.