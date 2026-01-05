Costa Rica registró 873 homicidios en el 2025

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, detalló que en 2025 se registraron 873 homicidios, la mayoría de los casos se registraron en el centro y en el Caribe de ese país.

En el 2025 se registró una tasa de homicidios de 16.7 por cada 100 mil habitantes. Se trata de un aumento de un 0.1 en comparación con el 2024, debido a que según datos oficiales se registró una disminución general de la población en el país.

Los lugares más violentos de la capital fueron Pavas, Hatillo y Alajuelita. A nivel general, el punto con más asesinatos en el país fue el distrito central de Limón, en Limón, con 63 víctimas solo en esa zona.

En cuanto al caso de mujeres, hubo un aumento de 79 a 85 incidentes. Esto en comparación contra el 2024.

Sobre las víctimas colaterales -es decir, personas inocentes que fueron asesinadas y no eran el objetivo- el año anterior hubo un total de 85 casos.