Confirman caso de influenza aviar H5N5 en Washington

Un residente de Washington falleció a causa de complicaciones derivadas de una infección por una cepa de gripe aviar nunca antes detectada en humanos, informó el viernes el Departamento de Salud estatal.

El paciente era un adulto mayor con afecciones de salud subyacentes que había sido hospitalizado y estaba recibiendo tratamiento por una infección con influenza aviar H5N5.

Se trata del primer caso notificado de gripe aviar en un ser humano en Estados Unidos en nueve meses y solo la segunda muerte confirmada de un humano por el virus en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han dicho que el riesgo para el público en general por el virus sigue siendo bajo.

Las autoridades continúan monitoreando a otras personas que estuvieron en contacto cercano con el individuo, pero nadie más ha dado positivo por gripe aviar y no se ha encontrado evidencia de transmisión de persona a persona.

“La persona tenía un grupo de aves domésticas mixtas en su patio trasero”, declaró el Departamento de Salud del Estado de Washington en un comunicado. “Las muestras tomadas por el Departamento de Salud identificaron el virus de la influenza aviar en el entorno del grupo de aves, lo que convierte la exposición a las aves de corral, su entorno o aves silvestres en la fuente de contagio más probable para este paciente”.