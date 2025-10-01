Condenan a 4 años de prisión a mujer que intento apoderarse de Graceland, la residencia de Elvis Presley

Un tribunal en Estados Unidos dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra una mujer que intentó apropiarse ilegalmente de la icónica mansión Graceland, la histórica residencia de Elvis Presley en Memphis, Tennessee.

Según los reportes judiciales, la acusada fue encontrada culpable de fraude y falsificación de documentos tras intentar reclamar la propiedad como suya.

La mujer había falseado papeles legales con la intención de asegurar derechos de herencia sobre la casa, considerada patrimonio cultural y uno de los sitios turísticos más visitados del país.

El intento de estafa fue detectado y denunciado por los representantes legales de la familia Presley, lo que llevó a la detención y procesamiento de la acusada.

La justicia dictó la condena de cuatro años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional inmediata, buscando establecer una medida ejemplar para proteger el inmueble, que forma parte fundamental del legado cultural y artístico de Elvis Presley.

Graceland, convertida en museo desde 1982, sigue siendo un símbolo del «Rey del Rock and Roll» y un destino para miles de fanáticos de todo el mundo.