Colombiana es hallada dentro de congelador en Estados Unidos, el sospechoso huyó del país

Como Lina María Guerra, de 39 años, fue identificada la colombiana que fue hallada muerta dentro de un congelador en la ciudad de Norfolk, en Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer fue reportada como desaparecida el pasado 4 de febrero y hasta ahora, el principal sospechoso del crimen es el esposo de la víctima David Varela, de 38 años, quien huyó de Estados Unidos al día siguiente.

«La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe el 10 de febrero determinó que la causa de la muerte de Guerra fue un homicidio», aseguran medios locales.

Paola Ramírez, quien está casada con el hermano de Guerra y reside en Colombia, confirmó que Varela era un esposo celoso y denunció que no sabían nada de la víctima de homicidio las dos semanas previas al reporte de su desaparición. Al parecer, Varela les había dicho que la mujer había sido arrestada y se encontraba en la cárcel por hurto. Además, les compartió una fotografía de ella con ropa naranja que parecía ser de reclusa. Información que resultó ser falta.