Colombia y Nicaragua se reunirán para revisar temas pendientes del fallo de la Corte Internacional sobre San Andrés

El Gobierno de Colombia enviará el 11 y 12 de diciembre a una delegación oficial a Managua, en Nicaragua, para sostener conversaciones con autoridades nicaragüenses sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Caribe, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Según medios colombianos, la misión diplomática estará encabezada por Olga Lucía Arenas Neira, viceministra de Relaciones Exteriores, acompañada por el contralmirante Hermann León Rincón de la Armada de Colombia.

También asistirán Carolina Olarte Bácares, embajadora ante el Reino de los Países Bajos; Elizabeth Taylor Jay, embajadora ante Barbados; y Jhon Jairo Camargo Motta, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería.

A ellos se sumarán Victoria Eugenia Powells Tumiñán, directora de Relaciones Exteriores y Cooperación del Ministerio de Defensa, así como funcionarios técnicos de las áreas jurídicas e internacionales: Gustavo Humberto Paredes, Viviana Andrea Medina, Rodrigo Zuluaga y César Mauricio Gallardo.

Según la misiva, el propósito central del encuentro será revisar los elementos que dejó abierto el fallo de la CIJ, incluyendo aspectos operativos de la delimitación marítima, el ejercicio de la pesca artesanal y las implicaciones para las comunidades raizales de San Andrés y Providencia.

El encuentro del 11 y 12 de diciembre en Managua tendrá como finalidad participar en las reuniones bilaterales previstas entre ambos gobiernos. Según lo informado en la comunicación oficial de la Cancillería, el viaje se enmarca en el proceso de diálogo abierto entre Colombia y Nicaragua tras los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación marítima en el Caribe.

El litigio entre Colombia y Nicaragua lleva más de dos décadas. Desde 2001, ambos países han acudido a la Corte Internacional de Justicia para definir derechos sobre aguas, plataforma continental y zonas de pesca tradicional alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Cuál es el propósito de la reunión entre Colombia y Nicaragua en Managua?

El objetivo es revisar los elementos operativos que el fallo de la CIJ dejó pendientes. Esto incluye concretar la delimitación marítima y asegurar las condiciones para el ejercicio de la pesca artesanal de las comunidades raizales de San Andrés.