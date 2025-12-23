Cinco muertos al estrellarse avioneta militar mexicana en Estados Unidos

Cinco personas murieron este lunes tras el estrellamiento de una avioneta militar mexicana que realizaba una misión de evacuación médica en el estado estadounidense de Texas, informó la Armada de México.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió en el mar cuando la aeronave se aproximaba a la ciudad de Galveston, cercana a Houston.

En el aparato viajaban ocho personas: dos lograron sobrevivir al siniestro, mientras que una permanece desaparecida. Las labores de búsqueda y rescate continúan bajo la coordinación de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según reportes citados por AFP, la avioneta había sido fletada por una fundación mexicana dedicada al traslado de niños con quemaduras graves para recibir tratamiento médico especializado.

Datos del portal especializado Flightradar24 señalan que la aeronave despegó del aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán, y perdió contacto sobre la bahía de Galveston, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Scholes.

Este accidente ocurre pocos días después de otro siniestro aéreo en México, donde al menos siete personas fallecieron cuando una avioneta se estrelló al intentar realizar un aterrizaje de emergencia en el centro del país.