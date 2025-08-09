Choque entre un autobús y un camión en Brasil, deja al menos 11 muertos y 45 heridos

El accidente ocurrió en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso

Once personas murieron cuando el autobús en el que viajaban chocó de frente contra un camión de gran tamaño en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso, informó este sábado la empresa Nova Rota do Oeste, la concesionaria a cargo del trecho.

La madrugada en la BR-163 estuvo marcada por la labor ininterrumpida de los equipos operativos, que lograron liberar completamente el tránsito a las 7:40 tras una operación de remoción y limpieza que la concesionaria Nova Rota do Oeste calificó como “compleja”.

El impacto de la colisión entre un autobús turístico y un camión de granos en el kilómetro 648, a la altura de Lucas do Rio Verde, dejó un saldo devastador: 11 personas fallecidas y 45 heridas, de las cuales 11 permanecen en estado grave.

La magnitud del siniestro, ocurrido a unos 360 kilómetros de Cuiabá, obligó a desplegar recursos extraordinarios tanto en el lugar del accidente como en los hospitales de la región.