Choque en la autopista Turnpike en Broward deja una persona muerta y al menos dos heridos

Una camioneta SUV Mercedes Benz, color blanca, se había detenido en el carril del centro de la autopista Turnpike, cuando un camión que venía por la vía no pudo evitarlo.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) reportó que un choque en los carriles hacia el sur en la autopista Turnpike de Florida, en el condado de Broward, entre un camión y un vehículo particular dejó una mujer muerta y dos hombres heridos.

FHP dijo que ocurrió en los carriles en dirección sur en el marcador de la milla 55, a la altura de la Interestatal 595.

Una camioneta SUV Mercedes Benz, color blanca, se había detenido en el carril del centro de la autopista Turnpike, cuando un camión que venía por la vía no pudo evitarlo y lo chocó por la parte trasera. La camioneta SUV terminó chocando luego con una barrera de concreto, a un lado de la vía, informó FHP.