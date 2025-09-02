Choque de avionetas deja una persona fallecida en Colorado

Una persona murió y otras tres han resultado heridas en un accidente entre dos avionetas que chocaron cuando estaban a punto de aterrizar en el aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado, al oeste de Estados Unidos.

Según el informe, la avioneta Cessna se encontraba en su aproximación final al aeropuerto cuando fue alcanzada en pleno vuelo por la EA 300, lo que provocó que ambas se estrellasen.

Acto seguido, se incendiaron y provocaron una columna de humo que llegó a alcanzar unos ocho kilómetros al norte del recinto aeroportuario. Ante la magnitud del humo, el aeropuerto de avionetas cerró por varias horas.