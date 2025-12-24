China: Reportan 8 muertos, incluidos menores, en accidente automovilístico

Ocho personas murieron, entre ellas varios menores de edad, tras un accidente vehicular registrado en el sureste de China, informaron autoridades locales y medios estatales. El hecho ocurrió la tarde del martes en el condado de Pengze, ubicado en la provincia oriental de Jiangxi, una zona rural caracterizada por la presencia de estanques, arroyos y caminos secundarios.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente se registró alrededor de las 16:00 horas locales, cuando una camioneta de siete asientos perdió el control y cayó a un estanque situado a un costado del camino. En el vehículo viajaban ocho personas, quienes fallecieron en el lugar, incluida la conductora.

La oficina de seguridad pública del condado confirmó que la conductora era una mujer de 49 años, identificada con el apellido Luo, quien se desempeñaba como directora de un jardín de niños de la localidad. La camioneta era utilizada de manera habitual para el traslado de menores que asistían a una guardería privada de la zona.