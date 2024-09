China: 11 muertos y 13 heridos en accidente de autobús escolar

En la madrugada de este martes, un terrible accidente sacudió la ciudad de Taian, en el este de China, dejando un saldo de 11 personas muertas y 13 heridas.

Alrededor de las 7:30 de la mañana hora local, un autobús escolar perdió el control frente a un colegio en el condado de Dongping, provincia de Shandong.

El vehículo, que había sido alquilado para transportar estudiantes, arrolló a un grupo de personas que se encontraban en las cercanías del centro educativo.

Un total de 11 personas perdieron la vida en este terrible accidente mientras que otras 13 resultaron heridas, incluyendo una que se encuentra en estado crítico.

Las autoridades nos advierten que, lamentablemente, el número de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de las lesiones de los afectados.

La Policía del condado de Dongping informó que el conductor del autobús ya fue detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas de esta tragedia.

