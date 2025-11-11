Capturan a sujeto que robaba ropa interior femenina
Un hombre cuya identidad no fue revelada fue detenido cuando intentaba robar varios brasieres de un tendedero ubicado en un predio de La Tina, municipio de Oteapan, Veracruz, México.
El presunto ladrón había causado molestias en varias comunidades cercanas debido a la reiterada desaparición de ropa interior femenina. La situación llegó a tal punto que muchas mujeres confesaron haberse quedado sin prendas íntimas.
Tras ser asegurado por los vecinos, el hombre fue entregado a las autoridades municipales de Oteapan y posteriormente puesto a disposición de la autoridad ministerial.
Durante el interrogatorio, el detenido confesó que acumulaba una gran colección de prendas íntimas en su habitación y que las utilizaba para acompañarse en “sus noches de soledad”.
De acuerdo al Código Penal de Veracruz, el robo de bienes muebles, como la ropa interior, puede ser sancionado con penas que varían según el valor de lo sustraído y la intención del autor.