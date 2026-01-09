Capturan a sujeto por mutilar a 19 gallos de pelea en Alicante, España

Un hombre de 40 años cuya identidad no fue revelada fue detenido al encontrarle en su posesión un total de 19 gallos de pelea, todos ellos con amputaciones de cresta y babilla, claros indicadores de que son usados para peleas.

En el registro domiciliario, además de las aves, se intervino diversa y variada cantidad de sustancias estupefacientes y múltiples útiles relacionados con la ilícita actividad de las peleas de gallos, incluidas vitaminas para aves.

El investigado fue condenado junto a otros dos familiares suyos por un delito de maltrato animal (tenencia y maltrato a gallos, usados para peleas), con inhabilitación especial para el derecho a ejercer profesión u oficio relacionado con animales y privación a la tenencia y porte de animales.