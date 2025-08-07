34.7 C
Brasil: rescatan a más de 500 personas de la esclavitud en obra de construcción

Al menos 563 personas fueron rescatadas en condiciones parecidas a la esclavitud en una obra de construcción de una planta de etanol en Porto Alegre do Norte, en el estado brasileño de Mato Grosso.

Las víctimas vivían en alojamientos precarios, sin ventilación ni acceso regular a agua potable o electricidad. Un incendio, provocado por los propios trabajadores en señal de protesta, dejó en evidencia las condiciones degradantes y la violación sistemática de sus derechos laborales.

Según el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público del Trabajo, la empresa responsable implementó un sistema de reclutamiento engañoso con promesas falsas de altos salarios, además de prácticas ilegales. Los empleados eran obligados a trabajar semanas enteras sin descanso, sin registro oficial ni contribuciones sociales. El caso es investigado por las autoridades.

