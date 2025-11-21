Avión se estrelló durante exhibición en Dubái

Un avión indio HAL Tejas se estrelló alrededor de las 14:10 (hora local) mientras realizaba un vuelo ante el público en el Salón Aeronáutico de Dubái.

Avión se estrelló en Dubái

Según el medio, no se supo de inmediato si el piloto logró eyectarse.

En redes sociales han aparecido imágenes que muestran el momento de la caída. Una densa columna de humo negro se elevó sobre el aeropuerto mientras los asistentes, entre ellos mujeres y niños, observaban la escena.