Aumenta a 10 muertos y 32 lesionados en accidente de autobús en Veracruz, México

Habitantes de la zona exigieron mantenimiento a la vialidad y que la empresa sea regulada

El trágico accidente ocurrido el 24 de diciembre en una carretera de Zontecomatlán, al norte de Veracruz, provocó la caída de un autobús en un barranco y arrojó un saldo de 10 muertos y 32 lesionados, según datos confirmados por el ayuntamiento local.

La comunidad local y diversos municipios vecinos colaboraron en las operaciones de auxilio, ya que al no haber ambulancias, los mismos habitantes trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la región.

La magnitud de la tragedia movilizó horas después a las autoridades federales, estatales y municipales, que participaron activamente en las labores de rescate.