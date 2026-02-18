Ataque armado deja un muerto y 8 menores heridos en parque de México  

Un hombre de 36 años murió y al menos ocho menores resultaron heridos, tras un ataque armado registrado en un parque del estado de Guanajuato, en el centro de México.

El ataque se registró el martes por la noche en San Francisco del Rincón, donde «niñas, niños y adolescentes resultaron heridos», dijo en X la gobernadora del estado, Libia Dennise García. Un hombre de 36 años murió, según las autoridades.

El gobierno del municipio de San Francisco del Rincón dijo que tres de los menores ya fueron dados de alta y cinco reciben atención médica. Añadió que todos ellos están «fuera de peligro». No se divulgó la edad de los menores.