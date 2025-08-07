Asesino serial alimentaba a sus perros con carne de sus víctimas

La justicia argentina confirmó el hallazgo de restos humanos en los platos de perros del sujeto Matías Jurado, acusado del asesinato de un hombre y sospechoso de otras cuatro desapariciones.

Medios locales hablan de un posible asesino serial de personas en situación de calle, el análisis de laboratorio ordenado por la fiscalía determinó la presencia de piel, cartílagos y cabello humano en su domicilio, y se logró identificar ADN masculino en los restos hallados.

Las pruebas fueron recolectadas durante un allanamiento en la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El hallazgo incluye fragmentos que podrían corresponder a una oreja o una nariz, según el informe preliminar del Laboratorio de Genética Forense.

El acusado de 37 años, fue visto por última vez junto a Jorge Omar Anachuri, de 68 años, uno de los desaparecidos, el 25 de julio. Ese día, ambos abordaron un taxi hacia la casa del acusado. En el lugar ya se habían encontrado restos óseos y ropa calcinada. La investigación apunta a que Jurado no solo habría asesinado a sus víctimas, sino que también habría manipulado los cuerpos para alimentar a sus perros como método para borrar evidencias.

Días atrás, la Policía tomó declaración a su sobrino, un adolescente de 16 años que convive con él. En su testimonio, dijo que el hombre descuartizaba personas, y que los días viernes él sabía que tenía que irse de la casa porque «pasaban cosas malas».