Mató a su amigo, le sacó los ojos y los llevaba en la mano, en Argentina

Un joven de 19 años, cuya identidad no fue revelada fue detenido por el siniestro asesinato de su amigo Luis Batista Da Silva, un hombre de 48 años, en la ciudad de San Vicente, en Argentina.

El presunto homicida, es acusado de apuñalarlo y arrancarle los ojos. El crimen ocurrió el 28 de julio, se conoció al día siguiente, cuando se encontró el cuerpo de Luis semidesnudos y con signos de haber sido atacado con un arma blanca.

Testigos y familia de Luis aseguraron que el joven fue el último en verlo con vida. Según indicaron medios locales, se habrían hecho amigos trabajando en tareas agrícolas. Los vecinos, asimismo, los habrían visto caminar juntos en plena noche para ir a compartir copas, como solían hacerlo. La familia de Luis reconoció que era un vínculo que “nació en la bebida”.

La madre del joven, por su parte, habría manifestado a las autoridades que su hijo llegó a casa con ambos ojos en la mano y que le dijo que «mató al Diablo».