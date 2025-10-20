Asesinan a puñaladas a “influencer” colombiana frente a su novio

Por Silvana Jarquin
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La “influencer” colombiana Estefanía Restrepo Valencia, conocida como ‘La Traviesa RP’ (26), perdió la vida tras recibir múltiples puñaladas mientras viajaba en un vehículo en Medellín, Colombia.

Según testigos y el novio de la víctima, quien sobrevivió al ataque, dos sujetos en motocicleta intentaron robar sus pertenencias; al oponerse al robo, Restrepo recibió heridas en el cuello, brazo y dedo, fue trasladada a la Clínica Las Vegas, pero murió antes de ser intervenida.

El vehículo, un Mazda 2, fue hallado con manchas de sangre en el asiento del copiloto y en el techo; además, las autoridades incautaron los teléfonos móviles de la víctima y del conductor, y revisan cámaras de seguridad del sector para determinar lo ocurrido.

Restrepo acumulaba en redes más de 216.000 seguidores en Facebook y cerca de 27.000 en TikTok, donde publicaba bromas, retos y contenido humorístico.

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