Ascienden a 27 los muertos por el paso del supertifón ‘Fung Wong’ por Filipinas

El balance de muertos a causa del paso del supertifón ‘Fung Wong’ por el noroeste de Filipinas ha aumentado a 27, según han confirmado las autoridades del país asiático, que han indicado que hasta la fecha hay 4,5 millones de afectados, sin que por ahora se descarte un aumento de la cifra de fallecidos.

El vicesecretario del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC), Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ha indicado en una rueda de prensa retransmitida por el organismo en su cuenta en la red social Facebook que por ahora hay confirmados 27 muertos y 36 heridos, antes de agregar que el supertifón causó daños en 42.700 viviendas.

La región más afectada es la de Cordillera, donde se han registrado 19 víctimas mortales, a las que se suman tres en la provincia de Nueva Vizcaya, en el valle de Cagayan. Además, hay un muerto en Catanduanes, Capiz, Samar, Sulu y otra provincia no identificada por ahora por las autoridades.

El tifón es el segundo que golpea Filipinas durante las últimas semanas, después de que el ‘Kalmaegi’ dejara más de 200 fallecidos durante la semana pasada, una situación que ha provocado además la suspensión de clases y otras actividades públicas como medida de prevención. Además, el país se vio sacudido en septiembre por un terremoto de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter que dejó cerca de 70 muertos.