lunes, agosto 25, 2025
Arrestan a curandero que recetaba a sus pacientes tener sexo con él

Por Diana Alborán
Un presunto santero fue arrestado en la comarca Paradanta, en España, por aconsejar a algunos de sus pacientes a mantener relaciones sexuales con él para curar sus males.

El hombre, de 55 años, utilizaba conjuros y hierbas para tratar a las personas que acudían a su consulta. A algunas de ellas les convencía de que, para completar el tratamiento, debían tener sexo con él, diciéndoles que estaban poseídas por un espíritu y de esta forma podría sanarlas.

Tras una investigación, las fuerzas de seguridad españolas detuvieron al curandero, que fue puesto bajo disposición de un juzgado de Ponteareas como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual. Posteriormente, fue liberado con cargos.

