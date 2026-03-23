Apuñalan a pasajero dentro de bus en Costa Rica

Un hombre de apellido Guido fue llevado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, luego que fuera atacado a puñaladas dentro de un autobús en Desamparados, Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el hecho ocurrió en horas de la noche en Los Guido.

Al parecer, el pasajero viajaba en los asientos traseros de una unidad de Autotransportes Desamparados S. A. cuando, por razones que ahora están en investigación, otro hombre sacó un cuchillo, lo hirió en varias ocasiones y huyó del lugar.