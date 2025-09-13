type here...
sábado, septiembre 13, 2025
Alerta Gaza: Suman 145 niños muertos de hambre debido al bloqueo israelí de suministros

Por Quique GonCan
Cerca de 1,6 millones de habitantes de Gaza sufren hambre mientras las autoridades de Israel niegan la entrada de la ayuda humanitaria.

“Los niños son niños. Nadie debería guardar silencio cuando mueren o se les priva brutalmente de un futuro, donde sea que estén, incluyendo en Gaza” aseveró un representante de las Naciones Unidas. Hoy día, ya suman 145 los niños muertos de hambre debido al bloqueo israelí de suministros, informó este sábado el Ministerio de Sanidad.

La crisis golpea a los más vulnerables. Entre los fallecidos hay bebés de días y meses de edad, así como niños pequeños y ancianos. Los médicos en la Franja señalaron también que a menudo las propias madres sufren malnutrición, impidiéndoles amamantar a sus recién nacidos.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) declaró la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores el pasado 22 de agosto, y desde entonces se registraron 145 niños muertos por inanición.

