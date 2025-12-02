ALBA felicita victoria del Partido Laborista de Santa Lucía

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió un comunicado oficial felicitando al Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) y a su líder, el Honorable Philip J. Pierre, por su clara y legítima victoria electoral.

La Alianza destacó que este resultado electoral expresa la confianza del pueblo santalucense en un proyecto político que ha defendido consistentemente la justicia social, el bienestar de las familias y la soberanía de su nación.

El ALBA-TCP reconoció a Santa Lucía como un país comprometido con la paz, la estabilidad regional y la unión de los pueblos.

Subrayó que, bajo el liderazgo del primer ministro reelecto Philip J. Pierre, Santa Lucía ha desempeñado un papel protagónico dentro de la Alianza, elevando la voz del Caribe frente a los desafíos comunes y fortaleciendo la unidad latinoamericana y caribeña.

Finalmente, la Alianza Bolivariana reafirmó su voluntad de seguir avanzando junto al Gobierno de Santa Lucía en todos los planes y proyectos que comparten, y de continuar trabajando en conjunto para consolidar un Caribe fuerte y una región unida, digna, soberana y en paz.