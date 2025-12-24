Al menos tres muertos tras vuelco de autobús en el sureste de Brasil

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas tras el vuelco de un autobús de larga distancia en el estado de São Paulo, sureste de Brasil, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió en una carretera cerca de la ciudad de Jaboticabal, cuando el autobús, que transportaba a unos 40 pasajeros, perdió el control y volcó al entrar en una rampa, informó la secretaría de tránsito del estado.

La secretaría indicó que unos 40 pasajeros aún se encuentran bajo evaluación médica. Según informes de medios locales, cinco de ellos resultaron gravemente heridos. La causa del accidente está bajo investigación.