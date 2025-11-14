Al menos nueve muertos y casi 30 heridos por una explosión accidental en India

Al menos nueve personas han fallecido, incluidos policías y funcionarios de administración, y 27 más han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar este viernes por la noche en una comisaría de policía de la ciudad india de Srinagar, ha informado el diario indio ‘Times of India’ citando fuentes de la investigación

La explosión se produjo de manera accidental mientras un grupo de expertos forenses revisaba y extraía muestras de un alijo de explosivos recientemente requisado y almacenado en la oficina en cuestión, la comisaría de policía de Nowgam.