Al menos siete muertos por las lluvias monzónicas en Tailandia

Al menos siete personas han muerto a raíz de las lluvias monzónicas registradas durante los últimos días Tailandia, según han informado este sábado las autoridades del país del sudeste asiático.

El Departamento de Mitigación y Prevención de Desastres ha indicado en un comunicado que más de 260.000 personas se han visto gravemente afectadas por la crecida del río Chao Phraya en aquellas provincias cercanas a la cuenca.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se ha desplazado hasta la provincia de Ayutthaya, una de las más golpeadas por las fuertes precipitaciones, en una de sus primeras visitas oficiales desde que juró el cargo.

Así, ha pedido a las autoridades locales y trabajadores de emergencias distribuir ayuda, kits de supervivencia y dispositivos para la detección de corrimientos de tierra.

