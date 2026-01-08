Al menos dos muertos y seis heridos en tiroteo en iglesia en Utah, Estados Unidos

Al menos dos personas murieron y otras seis más resultaron heridas, tras un tiroteo a las afueras de una iglesia en Salt Lake City, capital del estado de Utah, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Los hechos han ocurrido en un estacionamiento de la calle de Redwood Road, en las inmediaciones de una iglesia mormona. Todavía no se ha detenido a los sospechosos.

Ocho personas recibieron impactos de bala cerca de las 19.30 hora local del miércoles (3.30 en España del jueves) mientras se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Las fuerzas de seguridad han explicado que todo apunta a que antes del tiroteo se había producido una disputa entre varias personas. No obstante, se desconoce si alguno de los implicados abrió fuego.