Al menos dos muertos y 35 desaparecidos tras el deslizamiento de un vertedero en Filipinas

Al menos dos personas han fallecido y otras 35 siguen desaparecidas este viernes en Filipinas tras un deslizamiento de tierra en un vertedero de la ciudad de Cebú, en la región central del archipiélago, donde los equipos de rescate han atendido a una decena de heridos y buscan a supervivientes entre los escombros.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) explicó en un comunicado, citado por la agencia pública de Filipinas PNA, que el incidente se produjo el jueves en la tarde en el vertedero de Binaliw tras persistentes lluvias en las horas previas.

Los socorristas siguen en la búsqueda de supervivientes, una tarea que se ha visto afectada por la inestabilidad del terreno y el peso de los desechos acumulados en este depósito, que se estima que recibe unas mil toneladas de residuos a diario.